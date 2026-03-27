Pasqua 2026 da Antonino Cannavacciuolo il prezzo per il pacchetto nel suo resort

Per la Pasqua del 2026, alcuni resort offrono pacchetti che includono soggiorni e cene presso ristoranti stellati. Un esempio è il resort gestito da uno chef noto, che propone un pacchetto speciale per il weekend pasquale. Il prezzo di questa offerta varia a seconda delle inclusioni e della durata del soggiorno. La prenotazione può essere effettuata già da ora attraverso i canali ufficiali della struttura.

Pasqua 2026 si avvicina e tra le opzioni per il weekend festivo c’è anche quella di viverla in modo diverso, ad esempio in un ristorante stellato. Tra le proposte c’è quella dello chef Antonino Cannavacciuolo, con Villa Crespi sul Lago d’Orta. Un’offerta particolare che unisce soggiorno e cucina d’autore. Ma quanto si spende e cosa si mangia? La struttura piemontese, che ospita il ristorante tristellato dello chef, ha previsto un pacchetto per il periodo pasquale. Si tratta di una formula che rientra nelle esperienze gourmet, sempre più diffuse anche nelle festività. L’idea è concentrare in pochi giorni ospitalità e ristorazione di alto livello. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

Per una Pasqua “stellata” al resort di Antonino Cannavacciuolo bisogna spendere oltre 3mila euroVilla Crespi, la dimora culinaria dello chef tristellato Antonino Cannavacciuolo, offre uno speciale pacchetto per Pasqua: quanto costa trascorrere...

Antonino Cannavacciuolo, la ricetta del suo ragù napoletano: il tocco segreto dello chefAntonino Cannavacciuolo è sicuramente uno degli chef più famosi d’Italia, non solo per la sua grande bravura ma anche per essere uno dei “temibili”...

Aggiornamenti e notizie su Antonino Cannavacciuolo

Temi più discussi: Quanto costa il menù di Pasqua 2026 di Cannavacciuolo; Pasqua 2026 al Cannavacciuolo Countryside: quanto costa il menù stellato del ristorante a Vico Equense; Cannavacciuolo, Barbieri, Locatelli e Borghese: ecco quanto costano i menu di Pasqua 2026; Per una Pasqua stellata al resort di Antonino Cannavacciuolo bisogna spendere oltre 3mila euro.

Cannavacciuolo unisce colomba e pastiera: il dolce dello Chef per Pasqua 2026 costa 49 euroPer Pasqua 2026 volete provare un dolce tradizionale ma allo stesso tempo innovativo? La colomba-pastiera di Antonino Cannavacciuolo sembra fare al caso ... fanpage.it

Cannavacciuolo unisce colomba e pastiera: il dolce innovativo per Pasqua 2026Per Pasqua 2026, se volete sorprendere amici e parenti con un dolce innovativo senza rinunciare alla tradizione, la colomba-pastiera di Antonino Cannavacciuolo è la scelta perfetta. Pasqua 2026: tra t ... spettegolando.it

Antonino Cannavacciuolo, un'eccezione tutta italiana! Secondo te è lui il migliore chef di tutta Italia rispetto ad altri cuochi altrettanto famosi Dimmelo qui sotto mi interessa sapere la tua opinione! #antoninocannavacciuolo #chef - facebook.com facebook