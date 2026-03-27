Partita da tutti dentro al PalaGiorgini | Forlimpopoli sfida la corazzata Bisceglie

Sabato 28 marzo alle 19:00 si disputa al PalaGiorgini la partita tra i Chemifarma Baskérs Forlimpopoli e i Lions Bisceglie. La gara vede i padroni di casa affrontare la squadra ospite, la quale viene descritta come una delle più forti del campionato. L'incontro è programmato in un orario serale e si preannuncia ricco di azioni intense sul campo.

L’avversario di sabato, però, rappresenta una vera sfida da capolista. I Lions Bisceglie occupano la quarta posizione in classifica con 31 punti Si preannuncia una sfida ad alta tensione per i Chemifarma Baskérs Forlimpopoli. Sabato 28 marzo, alle ore 19:00, la squadra di coach Tumidei affronterà i Lions Bisceglie al PalaGiorgini, in una partita che promette spettacolo e colpi di scena. Dopo la delusione della trasferta a Gualdo Tadino, persa tra tiri da 3 sbagliati e qualche decisione arbitrale discutibile, i rossoneri devono resettare rapidamente e ritrovare concentrazione e determinazione. “Quando la posta in palio comincia a pesare,... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Partita da "tutti dentro" al PalaGiorgini: Forlimpopoli sfida la corazzata Bisceglie Articoli correlati I ragazzi di Sorgentone sfidano la corazzata BisceglieQuarta giornata in serie B Interregionale con Goldengas Senigallia e Pallacanestro Jesi entrambe in trasferta di domenica. Gatti a Sky: «Qualificazione buttata all’andata. Dispiace uscire così. Ora la sfida alla Roma. Altra partita da dentro o fuori»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Approfondimenti e contenuti su Partita da tutti dentro al PalaGiorgini... Discussioni sull' argomento Partita da tutti dentro al PalaGiorgini: Forlimpopoli sfida la corazzata Bisceglie; Gasperini: Partita da dentro o fuori. Spartiacque? La parola non mi piace, ma...; Per le Terme Salus a Giussano contro le Foxes sarà una partita da dentro o fuori per evitare la retrocessione; Pallacanestro serie A1, per la Magnolia Campobasso partita da dentro o fuori a Roseto degli Abruzzi. C’è poco da fare, per 55 minuti di partita abbiamo avuto i sudori freddi. A farci tirare un sospiro di sollievo però ci ha pensato San Sandro da Lodi, con un destro secco a trafiggere Charles. Da lì è come se anche i giocatori avesser iniziato a tirare il fiato, rompe - facebook.com facebook Da qui è partita la lezione 5 del progetto scuole di @Roma all’IIS Federico Caffè su urbanistica, design, spazio pubblico e grandi opere. bit.ly/4bNVIpc #Roma #MobilitàSostenibile x.com