i ragazzi di sorgentone sfidano la corazzata bisceglie

I ragazzi di Sorgentone si preparano alla sfida contro la corazzata Bisceglie, in una partita che promette battaglia. Nel frattempo, domenica si svolge la quarta giornata di serie B Interregionale, con Goldengas Senigallia e Pallacanestro Jesi in trasferta per le loro partite.

Quarta giornata in serie B Interregionale con Goldengas Senigallia e Pallacanestro Jesi entrambe in trasferta di domenica. Match particolarmente difficile per la squadra di coach Domenico Sorgentone che rende visita al Lions Bisceglie. Inarrestabile la marcia dei pugliesi, quarti con 23 punti ma soltanto perché penalizzati: Bisceglie infatti nel mese di settembre, a pochi giorni dall’avvio del torneo, aveva subito una penalizzazione di 5 punti per irregolarità compiute lo scorso anno nella partecipazione ai campionati giovanili. Senza quel -5, i Lions sarebbero primi in classifica con 28 punti, in solitario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I ragazzi di Sorgentone e la Goldengas Senigallia si preparano alle prossime sfide con l’obiettivo di consolidare la posizione in zona playoff.

