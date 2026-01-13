Il PSG eliminato a sorpresa dalla Coppa di Francia dal Paris FC | fuori ai sedicesimi di finale
Il Paris Saint-Germain è stato eliminato ai sedicesimi di finale della Coppa di Francia dal Paris FC, in un risultato inatteso. Questa partita ha segnato una svolta nella competizione, interrompendo la corsa dei parigini e sorprendendo gli appassionati di calcio. È un episodio che sottolinea come, nel calcio, anche le squadre più quotate possano incontrare difficoltà e lasciare spazio a risultati imprevedibili.
Clamoroso risultato in Coppa di Francia, il PSG esce ai sedicesimi di finale nel derby contro il Paris FC che nella sua storia non aveva mai vinto contro i giganti francesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
