paper northern lights

Durante Milano Art Week e Milano Design Week, BiM, il progetto di rigenerazione urbana nel quartiere di Bicocca, presenta PaperNorthern Lights. Si tratta di un’installazione che include per la prima volta in Italia l’opera di Gianni Pettena, creata nel 1971 al Minneapolis College of Art and Design. L’evento si svolge in un contesto di interventi artistici e culturali nel cuore della città.

In occasione di Milano Art Week e Milano Design Week, BiM, il progetto di rigenerazione urbana di un intero isolato nel cuore di Bicocca, presenta PaperNorthern Lights: per la prima volta, l’opera di Gianni Pettena – originariamente realizzata nel 1971 al Minneapolis College of Art and Design e in seguito riproposta in diverse edizioni in giro per il mondo – viene esposta a Milano nella sua interezza.Curata da Davide Giannella e promossa da BiM e dal collettivo Specific – fondato dagli artisti Patrick Tuttofuoco e Andrea Sala, dal regista, autore e “Iena” Nic Bello e dalla food designer Alessandra Pallotta, cui in seguito si sono affiancati... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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