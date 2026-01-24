Chinese lantern festival lights up for Lunar New Year

Il Festival delle Lanterne di Zigong, in Sichuan, ha avuto inizio il 24 gennaio, segnando l’atteso arrivo del Capodanno lunare. Questa tradizionale manifestazione vede l’illuminazione di numerose installazioni luminose che animano la città, offrendo un’occasione di celebrazione culturale e tradizionale per la comunità locale e i visitatori. L’evento rappresenta un momento importante nel calendario regionale, unendo arte, tradizione e spiritualità.

ZIGONG, China, Jan 24 (Reuters) - In southwest China's Sichuan province, the annual Zigong International Lantern Festival kicked off on Friday, showcasing the centuries-old art of illuminated lanterns on a grand scale. This year's Lunar New Year falls on February 17, marking the start of the Year of the Horse in the Chinese zodiac. Lanterns are a traditional feature of Lunar New Year celebrations in China, symbolising good fortune and guidance. On opening night, crowds gathered to view more than 200 handmade lanterns depicting animals, mythological figures and scenes from ancient China. "When I was a child, my parents took me to the Zigong Lantern Festival almost every year," said Huang Ye, 32.

