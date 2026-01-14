Dancing Lights a Milano | quando la luce diventa danza all’nhow Hotel

Dancing Lights a Milano è una mostra presso l’nhow Hotel, situato in via Tortona, nel quartiere della creatività. L’evento invita a scoprire come la luce possa diventare un elemento di espressione artistica, trasformando lo spazio in un vero e proprio palcoscenico di movimento e emozioni. Un’occasione per apprezzare l’arte della luce in un contesto innovativo, senza eccessi, in linea con l’atmosfera sobria e raffinata di Milano.

Nel cuore pulsante di via Tortona, dove l'anima industriale di Milano si trasforma in laboratorio di creatività contemporanea, nhow Milano accende i riflettori su "Dancing Lights", una mostra che trasforma l'hotel in un palcoscenico dove la luce non illumina soltanto, ma respira, si muove e racconta. Dal 3 dicembre 2025 al 21 luglio 2026, gli spazi dell'iconico albergo ospitano un'esperienza immersiva curata da Marco De Crescenzo e Marta Ballara, media partner Hestetika Magazine. Quando la materia si fa gesto. L'esposizione si snoda attraverso quattro piani come una coreografia fluida, un dialogo ininterrotto tra forme, cromie e superfici luminose.

