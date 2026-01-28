Regno Unito | Mullally confermata arcivescova di Canterbury

Sarah Mullally è stata ufficialmente confermata come arcivescova di Canterbury. Con questa nomina, diventa la prima donna a ricoprire questo ruolo nella storia della Chiesa d’Inghilterra. L’annuncio è arrivato oggi, segnando un passo importante per la Chiesa e per il ruolo femminile nel clero.

Sarah Mullally è stata confermata oggi arcivescova di Canterbury, diventando la prima donna a guidare la Chiesa d’Inghilterra. La Comunione anglicana mondiale, che comprende la Chiesa episcopale degli Stati Uniti, non ha un capo formale, ma l’arcivescovo è tradizionalmente considerato il suo leader spirituale. Mullally, 63 anni, infermiera oncologica diventata ecclesiastica, ha assunto ufficialmente le responsabilità del suo nuovo incarico mentre i giudici presiedevano una cerimonia legale che confermava la sua nomina, annunciata quasi quattro mesi fa. Il cosiddetto servizio di conferma dell’elezione segna una tappa importante per la Chiesa d’Inghilterra, che ha ordinato le sue prime donne sacerdote nel 1994 e la sua prima donna vescovo nel 2015. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sarah Mullally, ex infermiera di 63 anni, ha preso ufficialmente il ruolo di Arcivescovo di Canterbury mercoledì 28 gennaio.

