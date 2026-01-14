Crans-Montana Papa Leone riceve i genitori dei ragazzi morti | domani l’incontro in Vaticano

Domani, giovedì 15 gennaio 2026, Papa Leone XIV riceverà in Vaticano alcuni genitori dei ragazzi italiani deceduti nell’incendio del locale ‘Le Constellation’ a Crans-Montana, in Svizzera, durante i festeggiamenti di Capodanno. L'incontro, anticipato ieri da LaPresse, rappresenta un momento di ascolto e vicinanza per le famiglie coinvolte in questa tragedia.

Papa Leone XIV domani, giovedì 15 gennaio 2026, riceverà in udienza in Vaticano, come anticipato ieri da LaPresse, alcuni genitori dei ragazzi italiani morti nell'incendio del locale 'Le Constellation' a Crans-Montana, in Svizzera, durante i festeggiamenti di Capodanno. L'incontro avverrà in forma strettamente privata. L'incontro avverrà alle 12.15 nel Palazzo Apostolico. I genitori della cameriera. Intanto hanno parlato i genitori di Cyane Panine, la cameriera 24enne del bar andato a fuoco la notte di capodanno e morta nell'incendio. "Certo che voleva scappare – hanno detto -. Voleva anche aiutare i clienti a uscire, ma sfortunatamente c'era questa porta che non si apriva", riferendosi alla porta dell'uscita di sicurezza bloccata, secondo quanto riporta la testata Blick.

Papa incontra famiglie vittime a Crans-Montana: trasferito ragazzo con gravi problemi respiratori, attesa e tensione - Montana e inizialmente ricoverato al Niguarda è stato trasferito al Polic ... assodigitale.it

La strage di Crans-Montana, Papa Leone XIV: è importante stare uniti come amici e fratelli - (askanews) – “Vorrei anche spendere una parola” sulla “tristezza e dolore che tutti abbiamo vissuto per quei 40 ragazzi di Crans Montana che hanno perso la vita perché anche anche noi do ... askanews.it

Crans-Montana, le foto choc all'interno del locale la notte dell'incendio facebook

Jessica Moretti, una dei due proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana, non potrà lasciare la Svizzera x.com

