Paolo Virzì replica al nobile fiorentino che ha chiesto il sequestro del suo film

Il nobil signore toscano fa causa a Paolo Virzì e alla produzione del film Cinque secondi, e il regista livornese risponde per le rime. Secondo Stefano Guelfi Camaiani nel film uscito lo scorso autunno la sua famiglia sarebbe stata “ dipinta come decaduta e travolta da problemi finanziari ” e in particolar modo al centro del fastidio e delle accuse ci sarebbe la rappresentazione del personaggio della “contessina” Matilde Guelfi Camaiani, interpretata da Galatea Bellugi. “Nel film la famiglia è rappresentata come nobile decaduta, coinvolta in vicende di dissesto finanziario, uso di droga, reati, suicidio e problemi psichiatrici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paolo Virzì risponde al nobile fiorentino che chiede il sequestro del suo film Cinque Secondi: “Mi spiace si sia sentito disonorato…”

Paolo Virzì si trova coinvolto in una causa legale con un erede di una famiglia nobile di Firenze.

Questa mattina a Firenze il regista Paolo Virzì si è trovato coinvolto in un caso giudiziario.

