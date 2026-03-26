A Balestrate, la cooperativa Terre delle Balestrate ha avanzato una proposta all’amministrazione comunale e al Consiglio comunale per conferire la cittadinanza onoraria al regista Paolo Virzì. La decisione nasce dal fatto che il regista ha dedicato alcuni dei suoi film a temi e immagini legati al territorio locale. La proposta è stata presentata ufficialmente e sarà oggetto di discussione nelle prossime sedute.

La cooperativa di comunità Terre delle Balestrate ha proposto all’amministrazione comunale e al Consiglio comunale di conferire la cittadinanza onoraria al regista Paolo Virzì. L’iniziativa rientra nell’ambito della terza edizione del premio letterario nazionale Terre delle Balestrate che si è aperto da pochi giorni e che si chiuderà il prossimo 30 giugno 2026. La cerimonia di premiazione si svolgerà ad agosto e la cooperativa ha già invitato il noto regista a partecipare come testimonial, per procedere nella stessa serata con il conferimento della cittadinanza onoraria. Virzì è nato a Livorno e ha origini siciliane dal lato paterno. Proprio a Balestrate vivono diversi parenti e il regista in passato ha trascorso alcuni momenti della sua vita. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Balestrate celebra Paolo Virzì: "Cittadinanza onoraria al regista che omaggia il nostro paese nei suoi film"

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