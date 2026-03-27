Paolo Mendico le indagini della procura dei minori | analisi sugli smartphone sequestrati

Le indagini sulla morte di un ragazzo di 14 anni, avvenuta a Santi Cosma e Damiano lo scorso settembre, sono ancora in corso. La procura dei minori sta esaminando gli smartphone sequestrati per verificare se il ragazzo abbia subito atti persecutori da parte di altri minori. Attualmente, gli inquirenti stanno analizzando i dispositivi elettronici e raccogliendo eventuali elementi utili.

Lo dichiara Giovanni Lebboroni, procuratrice del tribunale dei minorenni di Roma che sta svolgendo accertamenti sul caso insieme alla procura di Cassino. Nel corso delle indagini sono state già raccolte le testimonianze dei compagni di classe del ragazzo, oltre a quelle dell'ambiente scolastico e dei familiari. LatinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Epatite A, il punto sui contagi: "Situazione sotto controllo". Cosa sappiamo . 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Paolo Mendico, le indagini della procura dei minori: analisi sugli smartphone sequestrati Articoli correlati Paolo Mendico, sospesa la preside. Il diario, l'analisi della grafologa e i segnali d'allarme: cosa non tornaLa morte del quattordicenne Paolo Mendico, avvenuta l'11 settembre 2025 a Santi Cosma e Damiano, ha scosso profondamente la provincia di Latina. Suicidio di Paolo Mendico, c’è la svolta: quattro adolescenti indagati per atti persecutori. Ecco l’ipotesi della ProcuraC’è un’importante svolta investigativa nel caso di Paolo Mendico, lo studente di 14 anni originario di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina,... Approfondimenti e contenuti su Paolo Mendico Temi più discussi: Suicidio di Paolo Mendico, dopo oltre sei mesi si attende una svolta. La procura dei minori: Indagine in evoluzione; Morte di Paolo Mendico, l'ombra dello stalking da altri minori; Suicidio di Paolo Mendico, quattro compagni di scuola indagati per stalking: insulti provocarono grave stato d’ansia. Suicidio di Paolo Mendico, dopo oltre sei mesi si attende una svolta. La procura dei minori: «Indagine in evoluzione»A Roma si indaga sui compagni di classe per atti persecutori, mentre la procura di Cassino per istigazione al suicidio ... roma.corriere.it Morte di Paolo Mendico, l'ombra dello stalking da altri minoriLe indagini sulla morte di Paolo Mendico, il quattordicenne suicidatosi l'11 settembre scorso a Santi Cosma e Damiano (Latina) sono ancora in corso e sono mirate ad accertare se avesse patito in vita ... rainews.it Per Paolo Mendico, il ragazzo di quattordici anni che si è tolto la vita il primo giorno di scuola nella sua casa di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, si poteva e si doveva intervenire prima. È quanto emerge dalla relazione degli ispettori del Ministero - facebook.com facebook