La tragica morte di Paolo Mendico, quattordicenne di Santi Cosma e Damiano, avvenuta l’11 settembre 2025, ha suscitato grande attenzione. La sospensione della preside e le indagini, tra analisi grafiche e segnali d’allarme, sono al centro delle inchieste. In questo articolo si analizzano i fatti noti e gli elementi che potrebbero spiegare quanto accaduto, offrendo un quadro chiaro e condiviso della vicenda.

La morte del quattordicenne Paolo Mendico, avvenuta l'11 settembre 2025 a Santi Cosma e Damiano, ha scosso profondamente la provincia di Latina. Al centro delle indagini per istigazione al suicidio c’è ora un diario personale, dove il ragazzo affidava alle pagine la propria sofferenza e il peso insostenibile del bullismo subito a scuola. Questi scritti sono diventati il fulcro dell'attività investigativa per ricostruire il contesto sociale e psicologico che ha portato al tragico gesto. Preside sospesa La dirigente scolastica dell'Istituto Pacinotti di Fondi ha ricevuto tre giorni di sospensione dal servizio a conclusione del procedimento avviato nei suoi confronti dopo il suicidio di Mendico. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Paolo Mendico, sospesa la preside. Il diario, l'analisi della grafologa e i segnali d'allarme: cosa non torna

