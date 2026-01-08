Florenzi rivela | Ecco perché sono andato via dalla Roma L’anno dello Scudetto al Milan mi sentivo dentro questa cosa

Alessandro Florenzi ha condiviso i motivi della sua partenza dalla Roma, rivelando come l’esperienza dello Scudetto vinto con il Milan abbia influenzato la sua decisione. In un’intervista al BSMT di Gianluca Gazzoli, il calciatore ha spiegato i fattori che lo hanno portato a cambiare squadra, offrendo una prospettiva diretta sulle scelte della sua carriera e sui sentimenti legati a quel periodo.

Florenzi, intervistato dal BSMT di Gianluca Gazzoli, ha parlato così del suo addio alla Roma e dello Scudetto al Milan. Le dichiarazioni Alessandro Florenzi è intervenuto al The BSMT di Gianluca Gazzoli, toccando alcuni momenti chiave della sua carriera.

