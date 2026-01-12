Pallamano Europei 2026 | il girone equilibrato dell’Italia e le avversarie ai raggi X

Gli Europei di pallamano 2026 si avvicinano, con l’Italia inserita in un girone equilibrato. In questa analisi, si esaminano le avversarie e le loro caratteristiche principali, offrendo un quadro chiaro e obiettivo delle sfide che attendono la nazionale italiana. Un approfondimento utile per comprendere le potenzialità e le difficoltà che potrebbero emergere nel percorso di questa importante competizione continentale.

L’inizio degli Europei 2026 di pallamano è sempre più vicino e come sempre quando ci si avvicina a una manifestazione così importante previsioni, pronostici e analisi provano a ipotizzare lo scenario che poi si potrebbe riflettere sul campo sin dai primi match della rassegna. Il focus è sui gironi eliminatori da dove, giova ricordarlo, verranno promosse soltanto le prime due classificate di ogni singola pool per l’avanzamento al secondo turno della manifestazione. All’Italia, che sarà di sede a Kristianstad in Svezia, non è andata benissimo: i gemelli Mengon e soci sono stati sorteggiati in quello che da tutti è stato definito il “Girone di ferro”, il Gruppo F che comprende anche Ungheria, Islanda e Polonia. 🔗 Leggi su Oasport.it

