PALINSESTI 29 MARZO-4 APRILE 2026 | RAI1 SOSPENDE MORGANE ITALIA DENTRO O FUORI

Nella settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2026, i palinsesti delle principali reti televisive italiane prevedono diverse variazioni. Rai1 ha sospeso la programmazione di “Morgane”, mentre su altri canali come Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema sono previste modifiche nelle programmazioni abituali. La programmazione di questa settimana presenta quindi variazioni rispetto alle routine quotidiane delle reti.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 29 marzo al 4 aprile 2026. Rai1 D: Imma Tataranni 5 (44) 1ªTv L: Guerrieri: La Regola dell’Equilibrio (44) 1ªTv M: Finale Playoff: Bosnia-Italia M: Morgane Un Padre G: Qualcosa di Lilla 1ªTv V: Rito della Via Crucis (21:00) S: Canzonissima (36) Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo (1616) L: Scherzi a Parte: Il Meglio M: Grande Fratello Vip (510) M: Forbidden Fruit 1ªTv G: Pio & Amedeo: Stanno Tutti Invitati (13) new V: Grande Fratello Vip (610) S: Amici di Maria De Filippi (39) Il 2903, ore 9:50 – S. Messa Domenica delle Palme Il 0304 ore 20:30 – Porta a Porta ore 22:30 –... 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PALINSESTI 29 MARZO-4 APRILE 2026: RAI1 SOSPENDE MORGANE, ITALIA DENTRO O FUORI Articoli correlati PALINSESTI 29 MARZO-4 APRILE 2026: L’EVENTO QUALCOSA DI LILLA, L’ITALIA FORSE GIOCAPalinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 29 marzo al 4 aprile 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati a PALINSESTI 29 MARZO 4 APRILE 2026 RAI1... Discussioni sull' argomento Weekend al Modernissimo con ‘Portobello’ – Programmazione; Settimana Santa e Pasqua: la programmazione di Tv2000; Domenica 29 marzo la 4^ Vovo Run; Pasqua e Settimana Santa: su Tv2000 le celebrazioni con Papa Leone XIV, ‘The Chosen 5’, film e documentari. Domenica 29 marzo la 4^ Vovo RunDomenica 29 marzo si tiene la 4^ edizione della Vovo Run, un motogiro di beneficenza organizzato da Patch Club TBHD Support 81 e inserito nel palinsesto de Le Città in Festa. live.comune.venezia.it La tua guida TV è servita! Ecco tutti i programmi dei primi 9 canali, per scegliere al volo cosa guardare stasera. Intrattenimento, film, informazione e grandi classici: c’è tutto! Segui MacchéTiVù per restare sempre aggiornato sui palinsesti e sulle novità de - facebook.com facebook