PALINSESTI 1-7 MARZO 2026 | RAI1 RAI2 E CANALE 5 IPER ACCESE TRA SHOW E SERIE

Il palinsesto televisivo tra il 1 e il 7 marzo 2026 si concentra sull’aumento delle trasmissioni di intrattenimento e sport, causato dall’inizio dei Giochi Paralimpici. Rai1 programma “Franco Battiato: Il Lungo Viaggio” e “Don Matteo 15” attirano l’attenzione del pubblico, mentre Canale 5 trasmette il torneo di “Chi Vuol Essere Milionario”. La cerimonia di apertura paralimpica alle 20:00 coinvolge gli spettatori, che assistono a una settimana ricca di eventi.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dall’1 al 7 marzo 2026. Rai1 D: Franco Battiato: Il Lungo Viaggio 1ªTv L: Ulisse: Versailles in Piano Sequenza M: Gloria: Il Ritorno 1ªTv M: Il mio Nome è Riccardo Cocciante 1ªTv G: Don Matteo 15 (810) 1ªTv V: The Voice Generations new S: Sanremo Top (12) new Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo (1316) L: Scherzi a Parte (14) new M: Coppa Italia: Inter-Como M: Vanina: Un Vicequestore a Catania 2 (14) new G: Quo Vado? V: Io Sono Farah 1ªTv S: C’è Posta per Te (89) Il 0103, ore 14:00-20:00 Domenica In Sanremo Il 0303 – Non andrà in onda La Ruota della Fortuna Rai2 D: Una Commedia Pericolosa L: M: Stasera a Letto Tardi (14) new M: Stasera Tutto è Possibile (110) new G: Ore 14 Sera V: Cerimonia di Apertura Giochi Paralimpici (20:00) + Niente di Speciale S: F. 🔗 Leggi su Bubinoblog

