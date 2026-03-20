Il commissario tecnico Gattuso ha annunciato la lista dei 28 calciatori convocati per i playoff mondiali. Tra i nomi spicca il ritorno di Chiesa, mentre fa il suo esordio in Nazionale Marco Palestra, difensore del Cagliari nato nel 2005. La selezione comprende giocatori di diverse squadre, con alcune novità rispetto alle convocazioni precedenti.

Sono 28 i calciatori convocati dal Ct Gennaro Gattuso e il volto nuovo è quello di Marco Palestra, difensore del Cagliari classe 2005 alla prima chiamata in Nazionale maggiore. Torna a. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Nazionale, i convocati di Gattuso per i playoff Mondiali: torna Chiesa, esordio per Palestra

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