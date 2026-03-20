Nazionale i convocati di Gattuso per i playoff | ci sono Chiesa e Palestra escluso Vicario In quattro del Napoli

La nazionale ha annunciato i giocatori convocati per i playoff di accesso al Mondiale, con Gattuso che ha scelto Chiesa e Palestra tra i presenti, mentre Vicario è stato escluso. La lista include anche quattro giocatori del Napoli. Il primo incontro si terrà giovedì 26 marzo, nella semifinale contro l’Irlanda del Nord.

Convocati anche Pisilli e Tonali. Il primo match, la semifinale contro l'Irlanda del Nord, si giocherà giovedì 26 marzo. Db Tallin (Estonia) 11102025 - qualificazioni Mondiali 2026 Estonia-Italia foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Gennaro Gattuso La Nazionale ha diramato la lista dei convocati per i playoff di accesso al Mondiale. Il primo match, la semifinale contro l’Irlanda del Nord, si giocherà giovedì 26 marzo. Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli); Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter),... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Nazionale, i convocati di Gattuso per i playoff: ci sono Chiesa e Palestra, escluso Vicario. In quattro del Napoli Articoli correlati Nazionale, i convocati di Gattuso per i playoff Mondiali: torna Chiesa, esordio per PalestraSono 28 i calciatori convocati dal Ct Gennaro Gattuso e il volto nuovo è quello di Marco Palestra, difensore del Cagliari classe 2005 alla prima... Convocati Italia playoff Mondiali, la lista ufficiale di Gattuso: sorpresa Palestra, torna Chiesa! Chi sono gli esclusi del ct azzurroCalciomercato Atalanta, via al piano per il 2026/27: pronti 6 rinnovi! Ma un big è pronto a dire addio, futuro già definito. Altri aggiornamenti su Nazionale i convocati di Gattuso per i... Temi più discussi: Italia, è quasi fatta la lista dei 28 di Gattuso (con un solo ballottaggio); Nazionale, niente Verratti per i play-off. La lista dei possibili convocati, spunta Pisilli; Raduno a Novarello in vista della fase élite dell’Europeo: i convocati di Bollini a una settimana dal girone in Calabria; Le scelte di Gattuso in vista del playoff contro l'Irlanda del Nord: c'è Tonali, solo un dubbio per l'Italia. Nazionale, i convocati di Gattuso per i playoff Mondiali: torna Chiesa, esordio per PalestraIl ritorno di Chiesa, il debutto di Palestra, le prime volte con Gattuso di Scalvini e Pisilli. E Caprile, al posto di Vicario. Sono queste le principali novità dei 28 convocati dal ... ilgazzettino.it Italia, ecco i 28 convocati di Gattuso: Palestra in lista, tornano Chiesa, Scalvini e PisilliPrenderà il via domenica sera con il raduno fissato al Centro Tecnico Federale di Coverciano la ‘missione Mondiale’ della Nazionale,. tuttomercatoweb.com Chiesa torna in Nazionale! Ci sono Palestra e Pisilli, fuori Vicario e Orsolini: ecco i 28 gioatori convocati dall'Italia di Gattuso per i playoff Mondiali - facebook.com facebook #Nazionale, obiettivo #Mondiale: #Gattuso conferma il blocco #Inter. Novità #Palestra, riecco #Chiesa. Escluso #Vicario x.com