Pagelle Italia Irlanda del Nord Tonali la sblocca e Kean la chiude! Male Retegui e Barella – I VOTI

L’Italia ha battuto l’Irlanda del Nord con un risultato di 2-0, grazie a un gol di Tonali e a una rete di Kean che ha chiuso la partita. Tonali ha segnato un gol importante, mentre Kean ha sfiorato anche la doppietta. Retegui e Barella hanno ottenuto valutazioni basse nelle pagelle. La vittoria permette all’Italia di qualificarsi per i Mondiali, dopo dodici anni di assenza.

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