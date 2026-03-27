Pagelle Italia Irlanda del Nord | Tonali gioiello Retegui delude! I voti dei quotidiani

Durante la partita di ieri, l’Italia ha ottenuto una vittoria contro l’Irlanda del Nord con un punteggio di 2-0 nei playoff mondiali. I principali quotidiani sportivi hanno assegnato voti ai giocatori in campo, evidenziando le prestazioni di alcuni come Tonali, considerato un gioiello, e criticando invece la prestazione di Retegui, giudicato deludente. La partita ha visto quindi un risultato positivo per gli azzurri, con alcune differenze nelle valutazioni individuali.

Retegui Milan, la chiave per aggirare l’ostacolo stipendio: con questa formula può arrivare in estate! Mercato Juve, prende piede l’idea Ostigard per la difesa: contatti con l’entourage! C’è una rivale sullo sfondo Carlos Augusto Inter, il brasiliano spiazza tutti! Rinnovo in stand-by e possibile addio in estate: un top club alla finestra Lewandowski Juve, blitz in Polonia dei dirigenti! La riflessione sul colpo ‘alla Modric’ per l’estate De Gea ammette: «Quest’anno siamo partiti male e ci siamo messi addosso tanta pressione. Eravamo morti, Vanoli ci ha riportati in vita! La fascia da capitano.» Infortunio Lautaro, fissata la data per il rientro del capitano dell’Inter: è già clinicamente guarito! Gabbia non ha dubbi: «Tra Leao e Pulisic non è successo nulla. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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