Truffa ad un anziano arrestati due campani dalla polizia
Due uomini di Napoli, di 35 e 48 anni, sono stati arrestati dalla polizia di Padova con l’accusa di aver truffato un anziano di 93 anni. Entrambi i soggetti, già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati nel corso di un’indagine che ha permesso di ricostruire il tentativo di raggiro ai danni del pensionato. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alle truffe ai danni delle fasce più deboli.
Tempo di lettura: 2 minuti Due napoletani di 35 e 48 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dalla polizia di Padova per aver commesso una truffa ai danni di un 93enne. I due si sono presentati alla casa dell’anziano affermando di appartenere alle forze dell’ordine e che dovevano fare una perquisizione adducendo che la sua auto era stata vista su un luogo dove era stato compiuto un furto. I malviventi però erano stati notati, poco prima, mentre si trovavano a bordo di un’auto presa a noleggio, da un funzionaria della questura euganea che stava rincasando dopo la fine del suo servizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
