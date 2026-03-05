Pacchi manomessi e prodotti rubati nel centro smistamento di Poste avviata indagine interna

Da ilpescara.it 5 mar 2026

Le autorità hanno aperto un'indagine interna dopo aver rilevato che nel centro di smistamento di Poste alcuni pacchi risultano manomessi, con aperture e richiudimenti sigillati con nastro adesivo, e che alcuni prodotti all’interno sono scomparsi. La scoperta ha portato alla verifica delle procedure di sicurezza e alla raccolta di eventuali prove sul funzionamento del reparto. L'attenzione si concentra sulle modalità di consegna e sulle eventuali responsabilità interne.

La segnalazione da parte di un lettore de IlPescara. Poste Italiane sta svolgendo verifiche "per accertare eventuali responsabilità di dipendenti e valutare eventuali iniziative di carattere gestionale o disciplinare" Pacchi manomessi, aperti e richiusi con del nastro adesivo, e prodotti contenuti all'interno spariti. È quanto sarebbe accaduto all'interno del centro di smistamento di Pescara di Poste Italiane. A segnalarlo è un utente de IlPescara, secondo cui i reclami sono stati diversi. A proposito della vicenda, Poste Italiane fa sapere che è stata avviata un'indagine interna "per accertare eventuali responsabilità di dipendenti e, in base all’esito delle verifiche, valutare eventuali iniziative di carattere gestionale o disciplinare". 🔗 Leggi su Ilpescara.it

