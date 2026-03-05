Pacchi manomessi e prodotti rubati nel centro smistamento di Poste avviata indagine interna

Le autorità hanno aperto un'indagine interna dopo aver rilevato che nel centro di smistamento di Poste alcuni pacchi risultano manomessi, con aperture e richiudimenti sigillati con nastro adesivo, e che alcuni prodotti all’interno sono scomparsi. La scoperta ha portato alla verifica delle procedure di sicurezza e alla raccolta di eventuali prove sul funzionamento del reparto. L'attenzione si concentra sulle modalità di consegna e sulle eventuali responsabilità interne.

La segnalazione da parte di un lettore de IlPescara. Poste Italiane sta svolgendo verifiche "per accertare eventuali responsabilità di dipendenti e valutare eventuali iniziative di carattere gestionale o disciplinare" Pacchi manomessi, aperti e richiusi con del nastro adesivo, e prodotti contenuti all'interno spariti. È quanto sarebbe accaduto all'interno del centro di smistamento di Pescara di Poste Italiane. A segnalarlo è un utente de IlPescara, secondo cui i reclami sono stati diversi. A proposito della vicenda, Poste Italiane fa sapere che è stata avviata un'indagine interna "per accertare eventuali responsabilità di dipendenti e, in base all’esito delle verifiche, valutare eventuali iniziative di carattere gestionale o disciplinare". 🔗 Leggi su Ilpescara.it Pacchi bomba nel centro di smistamento postale, UilPoste: "La sicurezza non è negoziabile"UilPoste Catania torna a denunciare con forza quanto accaduto ieri presso il Centro di Smistamento di Catania, dove un nuovo allarme legato a colli... Nuovo allarme bomba nel centro di smistamento di Poste Italiane: evacuati 400 dipendentiGli operatori delle Poste hanno notato 5 pacchi provenienti dallo stesso indirizzo, falso, da cui era stato spedito il pacco che provocò un analogo... Altri aggiornamenti su Pacchi manomessi. Pacchi online, il 65% dei prodotti che arriva in Ue non è conforme agli standard comunitariLe criticità maggiori si riscontrano sui cosmetici, i prodotti di sicurezza e gli integratori ... msn.com Ue prepara stretta sui pacchi dell’e-commerce low cost da Cina: Troppe merci pericoloseL'Unione europea sta preparando una stretta sui pacchi provenienti dalla Cina, specialmente quelli dell'e-commerce a basso costo (Temu, Shein, Alibaba), a causa di prodotti considerati molto ... repubblica.it