Incendio a Davos evacuato lo studio di Otto e Mezzo | Lilli Gruber conduce la diretta al telefono

Nella giornata di oggi si è verificato un incendio a Davos, che ha portato all’evacuazione dello studio di Otto e Mezzo presso il Congress Center. Lilli Gruber ha condotto la puntata telefonicamente, mentre elicotteri sorvolavano la zona. L’intera operazione di sicurezza si è svolta nel rispetto delle procedure, garantendo la sicurezza di tutti i presenti durante questa emergenza.

Evacuazione al World Economic Forum: studio sgomberato, elicotteri in volo e puntata condotta fuori dal Congress Center. Momenti di tensione a Davos, in Svizzera, durante il World Economic Forum. Lo studio televisivo in esterna di Otto e Mezzo, allestito presso il Congress Center, è stato evacuato d’urgenza a causa di un allarme incendio. A raccontarlo in tempo reale è stata la stessa Lilli Gruber, costretta a lasciare la struttura ma determinata a non interrompere la trasmissione. La giornalista ha infatti condotto l’intera puntata in collegamento telefonico, mentre all’esterno del centro congressi era in corso l’evacuazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Lilli Gruber conduce Otto e Mezzo in diretta da DavosLilli Gruber condurrà una puntata speciale di Otto e Mezzo da Davos, in occasione della presenza di Donald Trump al World Economic Forum.

