Nella giornata di oggi si è verificato un incendio a Davos, che ha portato all’evacuazione dello studio di Otto e Mezzo presso il Congress Center. Lilli Gruber ha condotto la puntata telefonicamente, mentre elicotteri sorvolavano la zona. L’intera operazione di sicurezza si è svolta nel rispetto delle procedure, garantendo la sicurezza di tutti i presenti durante questa emergenza.

Evacuazione al World Economic Forum: studio sgomberato, elicotteri in volo e puntata condotta fuori dal Congress Center. Momenti di tensione a Davos, in Svizzera, durante il World Economic Forum. Lo studio televisivo in esterna di Otto e Mezzo, allestito presso il Congress Center, è stato evacuato d’urgenza a causa di un allarme incendio. A raccontarlo in tempo reale è stata la stessa Lilli Gruber, costretta a lasciare la struttura ma determinata a non interrompere la trasmissione. La giornalista ha infatti condotto l’intera puntata in collegamento telefonico, mentre all’esterno del centro congressi era in corso l’evacuazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Incendio a Davos, evacuato lo studio di Otto e Mezzo: Lilli Gruber conduce la diretta al telefono

Evacuato lo studio di Lilli Gruber a Davos durante la diretta: incendio in corsoDurante la diretta a Davos, lo studio di Lilli Gruber è stato evacuato a causa di un incendio in corso.

Lilli Gruber conduce Otto e Mezzo in diretta da DavosLilli Gruber condurrà una puntata speciale di Otto e Mezzo da Davos, in occasione della presenza di Donald Trump al World Economic Forum.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Incendio in un grattacielo di Ferrara, evacuate circa 200 persone; Incendio all’ospedale Sacco di Milano, medici e pazienti raggiunti dalle fiamme. Evacuato un padiglione; I feriti di Crans-Montana, tra chirurgia ricostruttiva e supporto psicologico; Incendio in palazzina a Brescia, nessun ferito: neonato evacuato dal tetto.

Incendio vicino a un hotel a Davos. Lilli Gruber: Ci hanno evacuati dal Congress center, c’è un’emergenzaLa giornalista era in collegamento con Otto e Mezzo quando è stata evacuata dal Congress Center. C'è un'emergenza ... ilfattoquotidiano.it

Evacuato lo studio di Lilli Gruber a Davos: incendio in corsoAbbiamo Elicotteri che volano sopra le nostre teste, è pieno di vigili del fuoco e c'è un'emergenza evacuazione ha raccontato Lilli Gruber ... fanpage.it

'Evacuato il Congress Center di Davos, voci di un incendio in un hotel'. Ma era soltanto il rogo di un chiosco fuori dal Wef, per i pompieri è tutto risolto #ANSA - facebook.com facebook

“ pare ci sia un incendio c’è una emergenza .. stiamo andando verso l’altro centro qui a #davos dove ci sono altre riunioni “ #gruber #ottoemezzo @OttoemezzoTW x.com