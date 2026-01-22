Otto e Mezzo Lilli Gruber evacua lo studio di Davos | conduzione telefonica su La7

Durante la diretta del talk politico su La7, Lilli Gruber ha evacuato lo studio di Davos a causa di un incendio nelle vicinanze del Centro Congressi. La conduttrice ha continuato la trasmissione telefonicamente, garantendo l'informazione ai telespettatori. L'evento ha richiesto una pronta gestione della situazione, senza comprometterne la continuità.

Incendio nei pressi del Centro Congressi di Davos: la giornalista costretta a lasciare lo studio svizzero durante la diretta del talk politico. La puntata di Otto e Mezzo andata in onda ieri sera, mercoledì 21 gennaio 2026, su La7 è stata decisamente fuori dall'ordinario. Lilli Gruber, che in questi giorni si trova a Davos per seguire il Forum Economico Mondiale, avrebbe dovuto condurre eccezionalmente il programma dalla città svizzera, ma un imprevisto ha stravolto la scaletta.

Argomenti discussi: Attimi di tensione a Otto e mezzo: evacuazione a Davos, Lilli Gruber conduce al telefono.

