Ostigard Juve nome nuovo per la difesa | i bianconeri si muovono con l’entourage Le ultimissime novità

La Juventus sta valutando un nuovo nome per rinforzare la difesa, con contatti in corso tra i rappresentanti del calciatore e il club. La trattativa è in fase preliminare e si valuta un possibile trasferimento, mentre i dettagli economici e le tempistiche non sono ancora stati comunicati ufficialmente. La società continua a monitorare le opportunità di mercato per rafforzare il reparto difensivo.

Ostigard Juve, nome nuovo per la difesa della Vecchia Signora: i bianconeri si muovono con l’entourage per portarsi avanti nella trattativa. La Juve accelera le manovre alla Continassa in vista del mercato estivo. Secondo Tuttosport, la dirigenza ha avviato i primi contatti esplorativi per Leo Ostigard. Il calciatore è diventato un obiettivo concreto grazie alla sua affidabilità atletica e alla leadership mostrata in questa stagione. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Il profilo del norvegese è ben noto a Luciano Spalletti, che lo ha allenato a Napoli apprezzandone la straordinaria abilità nel colpo di testa. Proprio questa caratteristica risulterebbe fondamentale per colmare le lacune della Juve sulle palle vive e sui calci piazzati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ostigard Juve, nome nuovo per la difesa: i bianconeri si muovono con l’entourage. Le ultimissime novità Articoli correlati Schlager Juventus, i bianconeri si muovono per anticipare la concorrenza sul colpo a parametro zero. Le ultime novitàPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: bianconeri su Bernardo Silva per l’estate. Il nome nuovo è Ferreira Carrasco Aggiornamenti e notizie su Ostigard Juve Argomenti discussi: Juventus, spunta l'idea Ostigard per la difesa: l'agente al J Hotel. Ostigard-Juve, contatto! Perché è sulla lista di Ottolini e cosa disse di lui SpallettiIl tecnico di Certaldo ha già allenato il leader difensivo del Genoa: l'interesse dei bianconeri per il difensore che li sfiderà nella prossima giornata di campionato ... tuttosport.com Juventus, spunta l'idea Ostigard per la difesa: l'agente al J HotelNome nuovo per la difesa della Juventus, piace il centrale del Genoa. msn.com