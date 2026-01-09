Ultimissime Juve LIVE | bianconeri su Bernardo Silva per l’estate Il nome nuovo è Ferreira Carrasco
La Juventus continua a monitorare il mercato in vista dell’estate, con particolare attenzione alle possibili acquisizioni nel reparto offensivo. Tra i nomi più caldi circolati nelle ultime ore, Bernardo Silva mantiene alta l’attenzione, mentre Ferreira Carrasco si affaccia come alternativa. Aggiornamenti costanti e notizie in tempo reale caratterizzano le ultime novità dalla casa bianconera, offrendo un quadro chiaro delle strategie di mercato dei bianconeri.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 9 gennaio 2026. Ferreira Carrasco Juve, i bianconeri prendono informazioni. Nome nuovo in attacco, cosa filtra sulla possibile trattativa per il belga. Ore 15:00 – Ferreira Carrasco Juve, i bianconeri prendono informazioni. Nome nuovo in attacco, cosa filtra sulla possibile trattativa per il belga Bernardo Silva Juve, affondo della società bianconera per la prossima estate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Ferreira Carrasco Juve, i bianconeri prendono informazioni. Nome nuovo in attacco, cosa filtra sulla possibile trattativa per il belga
La Juve valuta due nomi per il centrocampo; Juve, tris al Sassuolo: Spalletti torna quarto. E nella calza c'è pure il gol di David; Serie A. Anche il Milan inciampa in casa: 1-1 con il Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo - Il Milan fermato 1-1 in casa dal Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo; Le notizie dell'8 gennaio 2026 di calciomercato: la Roma punta su Dragusin per la difesa, per Frattesi c'è il Nottingham Forest.
Calciomercato live: Juve su Bernardo Silva, il Toro rilancia per Ricardo, Fenerbahce su Nkunku - Il mercato entra nel vivo: bianconeri sulla stella del City, granata in missione in Brasile, il Milan ascolta l’offerta per l’attaccante francese ... lastampa.it
Juve Lecce 1-1: tanta sfortuna ma quanti errori! I bianconeri non riescono a vincere allo Stadium la prima del 2026 - Juve Lecce LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare la sua striscia di v ... juventusnews24.com
Calciomercato live: Castellanos ufficiale al West Ham, Frattesi si avvicina al Galatasaray, Juventus su Sorloth - Calciomercato live, le trattative di oggi lunedì 5 gennaio 2026: La Lazio ha ufficialmente ceduto Castellanos al West Ham. ilmessaggero.it
