Osint – Gli USA stanno disseminando mine in Iran

Nella notte tra il 25 e il 26 marzo 2026, nel villaggio di Kafari, vicino a Shiraz nel sud dell’Iran, sono state trovate diverse mine. Le analisi indicano che queste mine sarebbero state distribuite dall’aria, secondo fonti disponibili. La scoperta è stata comunicata attraverso fonti di intelligence e ha attirato l’attenzione sull’attività di disseminazione di ordigni nel territorio iraniano.

Nella notte tra il 25 e il 26 marzo 2026, nel villaggio di Kafari, nei pressi di Shiraz, nel sud dell’Iran, sono state rinvenute numerose mine che, secondo le analisi disponibili, sarebbero state disperse dall’aria. Secondo i media statali iraniani, l’episodio avrebbe causato diverse vittime tra la popolazione locale. Le immagini e i video diffusi online sono stati esaminati da Bellingcat — in un’analisi condotta da Trevor Bell — insieme al contributo di tre esperti indipendenti, che hanno identificato gli ordigni come mine anti-carro di fabbricazione statunitense appartenenti al sistema “Gator”. Bellingcat identified the mines found overnight in Kafari, Iran as US BLU-91B anti-tank mines from the Gator Scatterable Mine System. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Osint – Gli USA stanno disseminando mine in Iran Articoli correlati Leggi anche: Gli Usa stanno ‘vincendo’ davvero in Iran o stanno svuotando il loro arsenale? Leggi anche: Iran: gli Usa stanno decidendo come intervenire Aggiornamenti e contenuti dedicati a Osint Gli USA stanno disseminando mine... Argomenti discussi: Caccia colpito sui cieli dell'Iran: cosa è successo davvero all'F-35 Usa; La portaerei Ford costretta a lasciare il Golfo, e intanto arriva l’ARG USA: indizi di assalto anfibio.