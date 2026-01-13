Iran | gli Usa stanno decidendo come intervenire

Gli Stati Uniti stanno valutando le modalità di un possibile intervento in Iran, con decisioni ancora in fase di definizione. Nonostante le minacce di Trump, le recenti comunicazioni dei media statunitensi indicano una preferenza per azioni limitate, come attacchi informatici o targeting delle forze di sicurezza iraniane. Al momento, sembrano essere escluse opzioni più estensive, come bombardamenti di siti nucleari o basi missilistiche, suggerendo una cauta strategia di risposta.

Consiglio di guerra negli Stati Uniti per decidere sull’Iran. Nonostante le minacce di Trump e le sollecitazioni, i media Usa più importanti oggi comunicano che probabilmente si opterà per azioni “limitate, un attacco informatico o un attacco all’apparato di sicurezza interna iraniano”, scartando altre possibilità più drastiche come un nuovo attacco ai siti nucleari o bombardamenti contro basi missilistiche, opzioni che innescherebbero una guerra alla quale l’America, a quanto pare, non si sta preparando. Lo scrive Larry Johnson sul Ron Paul Institute in un articolo nel quale racconta di un regime-change ormai fallito e che si conclude così: “Quali sono gli indicatori di un possibile attacco da parte degli Stati Uniti all’Iran? Gli Stati Uniti dovrebbero avere almeno una task force di portaerei nella regione, almeno un paio di squadroni di cacciabombardieri e avrebbero dovuto rafforzare o l’evacuare delle basi militari statunitensi nella regione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

