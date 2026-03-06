Gli Usa stanno ‘vincendo’ davvero in Iran o stanno svuotando il loro arsenale?

Il 3 marzo, l’ammiraglio Brad Cooper, alla guida del Centcom, ha rilasciato dichiarazioni riguardo alle recenti attività statunitensi in Iran. Le azioni degli Stati Uniti sono state oggetto di attenzione, con analisti che si chiedono se si stia registrando una vittoria tangibile o semplicemente un depauperamento delle risorse militari. La situazione rimane complessa e in evoluzione, senza che siano ancora chiari i risultati concreti raggiunti.

Il Centcom spiega che le oltre 1.700 sortite sono stare effettuate nei primi tre giorni hanno coinvolto una vasta gamma di apparecchiature militari statunitensi, quali bombardieri strategici B-1, B-2 e B-52, caccia F-35 e F-22, droni di vario tipo, gruppi di attacco delle portaerei. Il Centcom ha spiegato che le oltre 1.700 sortite sono stare effettuate nei primi tre giorni hanno coinvolto una vasta gamma di apparecchiature militari statunitensi, quali bombardieri strategici B-1, B-2 e B-52, caccia F-35 e F-22, droni di vario tipo, gruppi di attacco delle portaerei. La finalità consiste nel “degradare la capacità dell’Iran di coordinare le operazioni e proiettare la forza in tutti i domini”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

