Gli operai incaricati della manutenzione nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, hanno scoperto una bara danneggiata contenente il corpo di Pamela Genini. La scoperta è stata fatta durante un intervento di verifica sulla struttura mortuaria. Secondo quanto riferito, il corpo sarebbe stato trafugato e decapitato, secondo quanto affermato dai presenti sulla scena. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

La notizia è stata diffusa da Gianluigi Nuzzi nel corso del programma di Canale 5 'Dentro la notizia'. I resti sarebbero stati trovati dagli operai incaricati di spostare il feretro della 29enne nella tomba di famiglia Una scoperta macabra e terrificante quella fatta dagli operai al lavoro nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, che hanno trovato la bara di Pamela Genini danneggiata. Dentro, il cadavere della 29enne, brutalmente assassinata a Milano lo scorso ottobre, era decapitato. Lo fa sapere la redazione di ‘Dentro la notizia’, il programma Mediaset condotto da Gianluigi Nuzzi che nel pomeriggio di giovedì 26 marzo ha raccontato in onda quanto trapelato da indiscrezioni giunte alla redazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Pamela Genini, terrificante scoperta nel cimitero: "Hanno trafugato il corpo e l'hanno decapitato"

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