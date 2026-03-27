Origini di una vocazione | a Este la mostra dedicata ad Antonio Sommacampagna

A Este è stata inaugurata una mostra dedicata ad Antonio Sommacampagna, intitolata “Origini di una vocazione”. L’esposizione è realizzata dal Comune di Este in collaborazione con il Centro Culturale La Medusa. La mostra presenta documenti, fotografie e oggetti legati alla vita e alla carriera di Sommacampagna, con l’obiettivo di approfondire la sua storia e il suo percorso artistico.

Il Comune di Este, in collaborazione con il Centro Culturale La Medusa, è lieto di annunciare l’apertura della mostra “Origini di una vocazione. Antonio Sommacampagna”, un nuovo appuntamento dedicato alla valorizzazione della donazione Marini-Sommacampagna. L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 28 marzo 2026 alle ore 18.00. «Questa mostra rappresenta un nuovo e importante passo nel percorso di valorizzazione della donazione Sommacampagna – dichiara il Sindaco Matteo Pajola –. È un progetto culturale che vuole mantenere viva la memoria di un artista profondamente legato alla nostra città e rendere accessibile a tutti un patrimonio di straordinario valore». 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - “Origini di una vocazione”: a Este la mostra dedicata ad Antonio Sommacampagna Articoli correlati Corpi e luci in equilibrio: al Museo Fortuny la mostra dedicata ad Antonio ScaccabarozziLa Fondazione Musei Civici di Venezia presenta negli spazi del Museo Fortuny la mostra Antonio Scaccabarozzi. A Firenze una mostra dedicata ad Alcide De GasperiFirenze, 13 marzo 2026 – A Palazzo Medici-Riccardi, Galleria delle Carrozze, fino al 16 marzo sarà ospitata la tappa fiorentina della mostra 'Servus... Tutti gli aggiornamenti su Origini di una vocazione a Este la... Discussioni sull' argomento La sfida dell’identità nell’epoca del trans-umanesimo e del post-umanesimo; Nel più grande mercato rionale di Roma c'è un banco dove si mangia ottima cucina pugliese (e si beve benissimo); Finalmente un romanzo! Irene Santori firma un libro audace che racconta le origini dello gnosticismo; Attori di professione, ballerini di vocazione. Manette per un 18enne di origini senegalesi #Napoli - facebook.com facebook Banksy sui muri di Bristol: 300 opere raccontano le origini dello street artist e del mito x.com