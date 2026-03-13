A Firenze una mostra dedicata ad Alcide De Gasperi

A Firenze, presso Palazzo Medici-Riccardi, si tiene fino al 16 marzo una mostra dedicata ad Alcide De Gasperi. La manifestazione si svolge nella Galleria delle Carrozze e presenta fotografie, documenti e oggetti legati alla figura politica. La mostra è aperta al pubblico e si propone di offrire una panoramica sulla vita e l’attività di De Gasperi.

Firenze, 13 marzo 2026 – A Palazzo Medici-Riccardi, Galleria delle Carrozze, fino al 16 marzo sarà ospitata la tappa fiorentina della mostra 'Servus inutilis. Alcide De Gasperi e la politica come servizio'. Promossa dalla Fondazione De Gasperi in occasione del 70o anniversario della morte dello statista, l'esposizione propone uno sguardo approfondito sulla figura di uno dei padri fondatori della democrazia italiana, si spiega in una nota. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze e con il sostegno di Fondazione Cr Firenze, intende andare oltre la semplice celebrazione biografica, restituendo l'attualità del pensiero e dei valori di De Gasperi attraverso il racconto del suo impegno civile e politico.