Bomba Eboli primo incontro in Prefettura | possibile chiusura A2 per disinnesco

Questa mattina si è svolto presso la Prefettura di Salerno un incontro tecnico riguardante la bonifica del residuato bellico trovato due giorni fa a Eboli. Durante l’incontro sono stati discussi i prossimi passi per il disinnesco, con la possibilità di chiudere temporaneamente l’autostrada A2 durante le operazioni. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle autorità e delle forze di sicurezza.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuto questa mattina presso la Prefettura di Salerno l’incontro tecnico propedeutico per definire le operazioni di bonifica del residuato bellico rinvenuto due giorni fa a Eboli. L’ordigno, una bomba d’aereo di fabbricazione britannica del peso di 250 libbre, è stato scoperto durante alcuni scavi effettuati da RFI, facendo scattare immediatamente i protocolli di sicurezza nazionale. Alla riunione ha preso parte Fabrizio Comparini, responsabile della COEB, società specializzata nella Bonifica Bellica, che ha presentato la mappatura dettagliata dell’area del ritrovamento, situata nei pressi dell’isola ecologica cittadina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bomba Eboli, primo incontro in Prefettura: possibile chiusura A2 per disinnesco Articoli correlati Leggi anche: Disinnesco bomba a Rovereto, domenica treni fermi tra Trento e Ala Bomba nel cantiere ’Hesco Bastion’ montato. Preparazione in corso per il disinnesco-bisEMPOLI e VINCI Sono terminate ieri mattina le operazioni di montaggio dell’ “hesco bastion“ per il disinnesco del secondo ordigno bellico risalente... Approfondimenti e contenuti su Bomba Eboli Argomenti discussi: Eboli, ordigno nel cantiere Rfi: c’è l’ipotesi evacuazione; Eboli: bomba lungo la strada nella zona industriale: area sotto osservazione.