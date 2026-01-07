Criminalità diffusa a Ottaviano vertice in Prefettura | più vigilanza sul territorio

Si è svolto questa mattina a Ottaviano un vertice in Prefettura, presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari. L'incontro ha riunito rappresentanti delle forze dell'ordine e dell’amministrazione comunale per affrontare la crescente criminalità nel territorio. Sono state discusse strategie volte ad aumentare la vigilanza e a rafforzare la sicurezza pubblica, con l’obiettivo di garantire maggiore tranquillità ai cittadini di Ottaviano.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata odierna, presieduta dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica cui hanno partecipato l’Assessore alla legalità del Comune di Napoli, il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, il Comandante della Polizia municipale di Napoli e il Comandante della Polizia Metropolitana. Nel corso dell’incontro è stata affrontata, alla presenza del Commissario Straordinario, la questione concernente la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel Comune di Ottaviano, in seguito agli episodi di rapine e furti verificatesi nei mesi scorsi e da ultimo al tentativo di furto ai danni dell’Ufficio postale, sito nella zona di San Genarello, con danneggiamento dello sportello automatico mediante utilizzo di materiale esplosivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Criminalità diffusa a Ottaviano, vertice in Prefettura: più vigilanza sul territorio Leggi anche: Ex Olivetti, tutela del territorio e giovani: vertice in Prefettura | FOTO Leggi anche: Rapine e furti, giro di vite sulla criminalità a Ottaviano La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. REGGIO CALABRIA, RAFFORZATE LE MISURE DI PREVENZIONE: SPICCATI VENTI PROVVEDIMENTI NEL MESE DI DICEMBRE Dal Daspo alla sorveglianza speciale: l’azione della Questura contro criminalità diffusa e pericolosità sociale per la sicurezza - facebook.com facebook Durante l'operazione odierna contro la criminalità diffusa e lo spaccio stupefacenti, legati alla cosiddetta "mala-movida" e ai regolamenti di conti, sono state identificate oltre 95mila persone, arrestate 384 e indagate in stato di libertà 655 #20dicembre x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.