Non puoi allenarti come Tarzan e vivere come Mick Jagger | Itoje dottore poeta e capitano inglese

Un giocatore inglese, che ha anche studiato medicina e scritto poesie, ha recentemente dichiarato che non si può allenare come Tarzan e vivere come Mick Jagger. Figlio di un padre che gli aveva detto di scegliere tra laurea e rugby, ora si confronta con temi come il razzismo e si impegna in diverse iniziative pubbliche. La sua vita spazia tra sport, studi e impegno sociale.

Maro Itoje è uno che ci mette la faccia. Sempre. Lo fa quando l'Inghilterra, di cui è capitano, da favorita del Sei Nazioni finisce a lottare per non arrivare ultima. Lo fa quando bisogna parlare di razzismo, di politica, di temi davvero importanti ("Non sono solo un rugbista, quella è solo una parte di me"). Lo fa anche a costo di mettersi contro i tifosi, di mettere in discussione tradizioni storiche del tifo e del rugby inglese. Itoje non è mai stato come gli altri, ma allo stesso tempo non ha mai voluto distinguersi per forza, per necessità: è semplicemente questo. Da un anno è il capitano dell'Inghilterra che sfiderà l'Italia sabato

