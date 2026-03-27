L'ora legale sta per entrare in vigore, con lo spostamento delle lancette degli orologi in avanti di un'ora rispetto all'ora solare. Questo cambio avviene ogni anno nel periodo primaverile e rimane in vigore fino all'autunno. La discussione sull'abolizione di questa pratica è attualmente al centro di un dibattito pubblico, senza che siano state ancora prese decisioni definitive.

L'ora legale è il sistema attraverso il quale, durante i mesi primaverili ed estivi, le lancette degli orologi vengono spostate in avanti di un'ora rispetto all'ora solare, che rappresenta il tempo "astronomico" naturale di un determinato meridiano. In Italia, il Paese adotta l'ora legale nell'ambito del fuso orario dell'Europa Centrale (CET, UTC+1 in inverno) passando temporaneamente a CEST (UTC+2) nel periodo estivo. L'obiettivo principale dell'ora legale è sfruttare al meglio le ore di luce naturale nelle stagioni in cui il sole tramonta più tardi. Spostando le lancette in avanti, si allunga artificialmente la sera luminosa, riducendo la necessità di illuminazione elettrica nelle ore serali e consentendo così un risparmio nei consumi energetici a livello nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ora legale in arrivo: quando cambia l'ora e il dibattito sull'abolizione

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