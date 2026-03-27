Ora della Terra 2026 | il Comune di Lanciano spegne per un' ora il monumento ai Caduti

Per l’edizione 2026 dell’evento internazionale “Earth Hour”, il monumento ai Caduti situato in piazza Plebiscito sarà spento per un’ora, dalle 20 di domani, sabato 28 marzo. L’iniziativa prevede la sospensione temporanea dell’illuminazione di alcuni simboli urbani per sensibilizzare sulla questione energetica e ambientale. La decisione riguarda diverse città e si svolge contemporaneamente in molte parti del mondo.

In occasione dell'evento globale sul contrasto al cambiamento climatico, sabato 28 marzo il monumento di piazza Plebiscito resterà spento dalle 20.30 alle 21.30 In occasione dell’evento internazionale “Earth Hour – Ora della Terra 2026”, domani, sabato 28 marzo, il monumento ai Caduti in piazza Plebiscito verrà spento per un’ora, dalle 20.30 alle 21.30. Il Comune di Lanciano ha infatti aderito anche quest’anno all’iniziativa mondiale, promossa dal Wwf Internazionale, che vede un gesto simbolico diventare segnale concreto e collettivo della lotta al cambiamento climatico. «Un’iniziativa lodevole e lungimirante, capace di unire, in una... 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Ora della Terra 2026: il Comune di Lanciano spegne per un'ora il monumento ai Caduti Articoli correlati Dal ministero 1,6 milioni per il Monumento ai Caduti e altri siti culturali marchigianiLe risorse saranno destinate anche al Museo archeologico nazionale di Ascoli Piceno, la ristrutturazione di un immobile storico di Magliano di Tenna... Leggi anche: Il monumento ai Caduti del Covid. Tre anni dopo c’è solo il bozzetto Contenuti e approfondimenti su Ora della Terra Temi più discussi: Earth Hour 2026: Bolzano spegne le luci per l’Ora della Terra; Anche quest’anno torna l’ora della Terra: l’iniziativa del Wwf compie 20 anni; Il 28 marzo torna Earth Hour, l'Ora della Terra; Earth Hour 2026: l’Alto Milanese aderisce all’Ora della Terra. Torna Earth Hour, l’Ora della Terra del WWF 28 marzo 2026Sabato 28 marzo alle 20.30 torna Earth Hour, l’iniziativa mondiale del WWF che invita cittadini, istituzioni e comunità a spegnere le luci per 60 minuti e lanciare un segnale concreto per la riduzione ... firenzetoday.it MENTANA – Il Comune spegne le luci per un’ora per il futuro del pianetaSabato 28 marzo dalle 20.30 tanti monumenti e palazzi in tutta Italia verranno spenti per un’ora in occasione di Earth Hour – l’Ora della Terra 2026 la più grande mobilitazione globale per clima e n ... tiburno.tv Sabato 28 marzo 2026 alle 20:30 torna Earth Hour – L’Ora della Terra, la più grande mobilitazione globale per il clima e la natura promossa dal WWF, quest’anno alla sua ventesima ricorrenza. Un momento simbolico che unisce persone, città, istituzioni e imp - facebook.com facebook COMUNE DI BOLZANO * «EARTH HOUR 2026: LA CITTÀ SPEGNE LE LUCI PER L’ORA DELLA TERRA» x.com