Dal ministero 1,6 milioni per il Monumento ai Caduti e altri siti culturali marchigiani

Il ministero della Cultura ha deciso di mettere a disposizione 1,6 milioni di euro per le Marche. La somma servirà a interventi di tutela e valorizzazione di monumenti e siti culturali, tra cui il Monumento ai Caduti. La notizia arriva dall’onorevole Antonio Baldelli di Fratelli d’Italia, che annuncia che i fondi copriranno il triennio 2025-2027. Ora si attende di capire quali opere saranno effettivamente coinvolte e come verranno utilizzate le risorse.

Le risorse saranno destinate anche al Museo archeologico nazionale di Ascoli Piceno, la ristrutturazione di un immobile storico di Magliano di Tenna e la valorizzazione della Dama del Flabello di San Costanzo ROMA – L’onorevole marchigiano Antonio Baldelli di Fratelli D’Italia comunica che «Il ministero della Cultura ha stanziato 1 milione 682mila euro a favore delle Marche per interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nel triennio 2025–2027. Le risorse saranno destinate a interventi di grande rilievo storico e simbolico: il restauro del Monumento ai Caduti di Ancona e del Museo archeologico nazionale di Ascoli Piceno, la ristrutturazione di un immobile storico di Magliano di Tenna e la valorizzazione della Dama del Flabello di San Costanzo».🔗 Leggi su Anconatoday.it

