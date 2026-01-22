Operaio di 25 anni muore incastrato in un macchinario L' incidente sul lavoro nel Torinese

Un giovane operaio di 25 anni è deceduto ieri sera in un incidente sul lavoro presso un’azienda agricola a Brusasco, nel Torinese. L’incidente si è verificato mentre l’uomo era impegnato nell’attività lavorativa e, purtroppo, ha perso la vita dopo essere stato incastrato in un macchinario. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente per chiarire le dinamiche e accertare eventuali responsabilità.

Un operaio di 25 anni è morto nella serata di ieri un un'azienda agricola di Brusasco, nel Torinese, a seguito di un incidente sul lavoro. L'uomo, residente a Monteu da Po, è morto incastrato in un macchinario utilizzato per sminuzzare il fieno. Sono stati i colleghi a trovarlo ormai senza vita. Il personale del 118 di Azienda Zero è poi intervenuto per soccorrere la madre del 25enne colta da un malore. Toccherà adesso ai carabinieri della compagnia di Chivasso e agli ispettori dello spresal dell'Asl To4 ricostruire la dinamica e dell'incidente.

