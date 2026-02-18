Esposito segna avversari protestano | c’era fallo di mano in Bodo-Inter?
Il gol di Esposito, che ha portato l’Inter in vantaggio contro il BodoGlimt, ha suscitato polemiche. Gli avversari hanno protestato, sostenendo che ci fosse un fallo di mano durante l’azione. La partita, giocata mercoledì 18 febbraio in Norvegia, è molto combattuta e ogni decisione arbitrale viene scrutata con attenzione. I giocatori del BodoGlimt chiedono chiarimenti, mentre gli interisti festeggiano il vantaggio. La discussione sul gol continuerà anche nelle prossime ore.
(Adnkronos) – Il gol convalidato all'Inter contro il BodoGlimt fa discutere. Oggi, mercoledì 18 febbraio, i nerazzurri sono impegnati nella trasferta norvegese, valida per l'andata dei playoff di Champions League in una partita complicata in cui non sono mancati gli episodi. Il primo arriva al 30', quando Pio Esposito segna il gol che fissa il.
Bodo Glimt Inter LIVE 1-1: Pio Esposito pareggia i contiBodo Glimt e Inter sono in parità 1-1 alla fine del primo tempo, grazie a un gol di Pio Esposito.
BODO-INTER 1-0 (20' Fet): GOL BODO Il Bodo entra in area, colpo di tacco e inserimento di Fet. Bodo avanti x.com
Le ufficiali di Bodo-Inter Chivu lancia Pio dal 1' facebook