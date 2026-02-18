Esposito segna avversari protestano | c’era fallo di mano in Bodo-Inter?

Il gol di Esposito, che ha portato l’Inter in vantaggio contro il BodoGlimt, ha suscitato polemiche. Gli avversari hanno protestato, sostenendo che ci fosse un fallo di mano durante l’azione. La partita, giocata mercoledì 18 febbraio in Norvegia, è molto combattuta e ogni decisione arbitrale viene scrutata con attenzione. I giocatori del BodoGlimt chiedono chiarimenti, mentre gli interisti festeggiano il vantaggio. La discussione sul gol continuerà anche nelle prossime ore.