Mano di Bremer in area arbitro assegna rigore | proteste in Atalanta-Juventus

L’arbitro ha assegnato un rigore all’Atalanta dopo aver visto una mano di Bremer in area. La decisione ha scatenato proteste dai giocatori della Juventus, che non ci stanno e hanno espresso il loro disappunto. La partita, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, si è riaccesa con tensione, lasciando molti a chiedersi se quella decisione cambierà il risultato finale.

(Adnkronos) – Proteste in Atalanta-Juventus. Oggi, giovedì 5 febbraio, la sfida della New Balance Arena, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, è stata segnata da un episodio arbitrale destinato a far discutere. A sbloccare la partita infatti è stato un calcio di rigore assegnato dall'arbitro Fabbri per tocco di mano in area.

