Temperature fino a 20 gradi | arriva un po' di primavera ma solo per poco | le previsioni

Le previsioni indicano un breve sussulto di primavera con temperature fino a 20 gradi, portando qualche giorno di sole e clima più mite. La situazione rimarrà stabile nel novarese e nel Vco tra oggi e martedì 17 marzo, con condizioni di tempo asciutto e soleggiato dopo la perturbazione del fine settimana. Secondo gli esperti, i picchi di temperatura saranno temporanei e il clima tornerà presto a essere più fresco.

Qualche giorno di bel tempo e anche di rialzo delle temperature. Situazione stabile su novarese e Vco fra oggi e domani, lunedì 16 e martedì 17 marzo: come spiega Daniele Berlusconi di 3BMeteo, passata la perturbazione del fine settimana, il tempo sarà stabile, asciutto e soleggiato con picchi di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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