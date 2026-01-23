omicidio vassallo tar annulla sospensione dal servizio per il colonnello cagnazzo

Il Tar del Lazio ha annullato il decreto del Ministero della Difesa che sospendeva cautelativamente dal servizio il colonnello Fabio Cagnazzo, coinvolto nell'omicidio Vassallo. La decisione riguarda la legittimità del provvedimento, che era stato adottato nell’ottobre 2025. Questa sentenza apre un nuovo capitolo nel procedimento legale in corso, evidenziando l’importanza di un giudizio equo e basato su elementi certi.

Il Tar del Lazio ha annullato il decreto con cui il ministero della Difesa ha disposto, nell'ottobre 2025, la sospensione precauzionale dal servizio per il colonnello Fabio Cagnazzo, coinvolto nell'inchiesta della Procura di Salerno sull'omicidio del sindaco-pescatore Angelo Vassallo. Nel maggio del 2025, a distanza di otto mesi dall'arresto, l' ufficiale è tornato in libertà su decisione del tribunale del Riesame, che ha annullato l'ordinanza con cui il gip di Salerno dispose misure cautelari nei confronti di 4 indagati: oltre che per Cagnazzo, i provvedimenti del giudice riguardarono l'imprenditore Giuseppe Cipriano, l'ex pentito Romolo Ridosso e l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

