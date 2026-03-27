Omicidio Vassallo | processo avviato si apre la fase cruciale per la verità

È iniziato ufficialmente il processo relativo all'omicidio del sindaco pescatore, con l'apertura della fase processuale. La Fondazione dedicata alla memoria del primo cittadino ha comunicato di aver preso atto dell'avvio delle udienze, che si svolgeranno nel rispetto delle procedure legali previste. La vicenda giudiziaria prosegue per fare chiarezza sui fatti e individuare eventuali responsabilità.

Tempo di lettura: 2 minuti “La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore prende atto della decisione del GUP del Tribunale di Salerno che ha disposto il proscioglimento del colonnello Fabio Cagnazzo e il rinvio a giudizio di Lazzaro Cioffi, Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, mentre per Romolo Ridosso si procederà con rito abbreviato. Una decisione che segna un passaggio importante in un percorso giudiziario complesso e ancora in evoluzione. C’è un sentimento di amarezza, ma le sentenze si rispettano. È questo il principio che guida da sempre l’azione della Fondazione, che ribadisce il proprio pieno rispetto per il lavoro della magistratura e per chi è chiamato a giudicare un fatto così grave. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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