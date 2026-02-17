La Cassazione ha cancellato l’ergastolo di Davide Fontana, condannato per l’omicidio di Carol Maltesi, perché ha ritenuto che ci siano elementi da riesaminare in un nuovo processo. Fontana, che già aveva perso due appelli, dovrà tornare in tribunale per affrontare un’altra volta l’accusa di aver ucciso la giovane nel 2021. La decisione arriva dopo che i giudici supremi hanno valutato alcuni aspetti della sentenza precedente.

Milano, 17 feb. (Adnkronos) - La Cassazione ha annullato l'ergastolo per Davide Fontana: per l'imputato condannato per l'omicidio di Carol Maltesi ci sarà dunque un terzo processo d'appello. La decisione, anticipata da La Prealpina, è arrivata lo scorso 10 febbraio e sarebbe legata all'aggravante della premeditazione, riconosciuta nell'appello bis celebrato lo scorso maggio a Milano. Era stata già allora la Cassazione a chiedere ai giudici della Corte d'Assise d'Appello di valutare nuovamente l'eventuale sussistenza dell'aggravante della premeditazione, tra i recenti motivi d'appello sollevati dal difensore Stefano Paloschi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Omicidio Carol Maltesi: Cassazione annulla ergastolo Fontana, ci sarà l'appello ter**

