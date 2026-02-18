L' accusa a Rouaji? Una chiara forzatura | sfida tra difesa e Procura sul delitto della Baita al Lago

La difesa di Rouaji sostiene che l’accusa di aver partecipato all’omicidio alla Baita al Lago sia una vera e propria forzatura. Secondo gli avvocati, le prove presentate dalla Procura non bastano a dimostrare il suo coinvolgimento. La discussione si concentra sulla mancanza di elementi concreti che colleghino Rouaji all’evento, considerato un tentativo di inquadrare il suo ruolo senza basi solide. Intanto, la giustizia continua ad esaminare i dettagli del caso e le testimonianze raccolte. La prossima udienza è fissata per la settimana prossima.