L' accusa a Rouaji? Una chiara forzatura | sfida tra difesa e Procura sul delitto della Baita al Lago
La difesa di Rouaji sostiene che l’accusa di aver partecipato all’omicidio alla Baita al Lago sia una vera e propria forzatura. Secondo gli avvocati, le prove presentate dalla Procura non bastano a dimostrare il suo coinvolgimento. La discussione si concentra sulla mancanza di elementi concreti che colleghino Rouaji all’evento, considerato un tentativo di inquadrare il suo ruolo senza basi solide. Intanto, la giustizia continua ad esaminare i dettagli del caso e le testimonianze raccolte. La prossima udienza è fissata per la settimana prossima.
«Voler imputare ancora oggi a Rouaji il concorso nell’omicidio appare come una chiara forzatura nell’interpretazione dei fatti». Non usa mezzi termini l’avvocato Fabio Crea, legale del diciannovenne Badr Rouaji, nel commentare l'avviso di chiusura delle indagini notificato oggi, 18 febbraio, per l'omicidio di Lorenzo Cristea avvenuto il 4 maggio scorso a Castelfranco, poco lontano dall'uscita della discoteca "Baita al Lago". La Procura di Treviso contesta a Rouaji il reato di concorso in omicidio volontario ma il difensore solleva più di un dubbio puntando il dito sugli inquirenti che avrebbero ignorato le evidenze scientifiche emerse durante i mesi di accertamenti.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Delitto di Garlasco, scontro sul Dna tra consulenti dell'accusa e della difesa
Leggi anche: Garlasco, "plurimi indizi sul movente" di Sempio e "48 ore di telefonate anomale" tra lui e la Procura, le ultime novità sul delitto di Chiara Poggi