Un'azienda nel settore della meccanica festeggia oltre un secolo di attività, consolidando la sua presenza nel panorama industriale. Con un percorso iniziato più di cento anni fa, questa realtà rappresenta un esempio di longevità e tradizione, mantenendo viva la propria identità nel tempo. Il riconoscimento ricevuto sottolinea la sua capacità di adattarsi ai mutamenti del settore e di proseguire la propria storia.

Un riconoscimento che celebra la continuità, la qualità e la capacità di attraversare quasi due secoli di storia industriale. Ieri mattina, nel corso della seduta della Giunta camerale, il presidente della camera di commercio Massimo Guasconi ha consegnato ufficialmente l’attestato di iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese Storiche a Quinti Srl, realtà di Marciano della Chiana attiva nel settore meccanico dal 1840. Un traguardo che certifica una lunga tradizione imprenditoriale e che riconosce il ruolo di Quinti come partner strategico per alcune delle più importanti aziende di riferimento del comparto industriale. Nel tempo l’azienda ha saputo evolversi, ampliando competenze e servizi, fino a proporsi oggi come interlocutore capace di offrire soluzioni complete e integrate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Azienda entra nella storia. Quinti, oltre un secolo di attività nel settore della meccanica

