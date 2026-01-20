Filo diretto tra Palazzo Balbi e studenti | nasce il Consiglio regionale dei ragazzi

Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha incontrato gli studenti del Liceo Canova di Treviso, annunciando la creazione del Consiglio regionale dei ragazzi. Questa iniziativa mira a rafforzare il dialogo tra le istituzioni e i giovani, offrendo loro un’opportunità di partecipazione e confronto sulle questioni che riguardano il territorio e la comunità.

Già annunciato in campagna elettorale, il presidente del Veneto, Alberto Stefani, lo ha introdotto oggi agli studenti del liceo Canova di Treviso Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha incontrato oggi gli studenti del Liceo Canova di Treviso, annunciando l'istituzione del Consiglio regionale dei ragazzi. La proposta, già presentata in fase di campagna elettorale, «nasce con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei ragazzi, ascoltare le loro idee - spiega il governatore -, stimolare il loro impegno civico e offrire loro spazi reali di confronto con le istituzioni». Il Consiglio regionale dei ragazzi è un’evoluzione del Consiglio comunale dei ragazzi già previsto in molte in realtà locali: coinvolgerà direttamente le scuole secondarie di secondo grado del territorio, lavorando in sinergia con le consulte provinciali, per creare un canale attraverso il quale gli studenti possano presentare proposte e iniziative da discutere all’interno del Consiglio regionale.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: A Bellinzago Novarese nasce il consiglio comunale dei ragazzi Leggi anche: Nasce il consiglio comunale dei ragazzi, potrà contare su sindaco e quattro assessori Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Camera di Commercio Caserta e Tarì, filo diretto con l’Ice per formare export manager; Convention regionale 24 gennaio ‘La città che cresce’, l’amministrazione comunale di Recanati rafforza il filo diretto con i propri cittadini; Ciclone Harry, in allerta anche la Prefettura: filo diretto con Comuni e protezione civile per fronteggiare l'emergenza; Dazi, Meloni: Trump sta sbagliando, ma adesso evitiamo l’escalation. LE DISGRAZIE ALTRUI, UN TEATRO SEMPRE PIENO ! | FILO DIRETTO CON I LETTORI DI ALESSANDRA HROPICH https://cavalierenews.it/attualita/33207/le-disgrazie-altrui,-un-teatro-sempre-pieno-filo-diretto-con-i-lettori-di-alessandra-hropich.html - facebook.com facebook "Filo diretto con il Consiglio Regionale della Campania". x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.