Olimpiadi svolta del CIO | stop atlete transgender nelle gare femminili Previsti test genetici

Il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato che, a partire dai Giochi di Los Angeles 2028, le atlete transgender non potranno più partecipare alle gare femminili. Verranno introdotti test genetici, tra cui quello sul gene SRY, per verificare l'idoneità. Questi controlli non saranno retroattivi e si applicheranno solo alle competizioni future. La misura mira a garantire l'equità tra le concorrenti.

Introdotto il test sul gene SRY: “Serve a garantire equità e sicurezza”. Non sarà retroattivo e varrà già da Los Angeles 2028 Svolta storica nel mondo dello sport olimpico. IlComitato Olimpico Internazionaleha annunciato l’introduzione di test genetici per determinare l’idoneità alle gare femminili in tutte le competizioni sotto la propria egida. La nuova normativa prevede l’analisi del gene SRY, considerato un indicatore chiave dello sviluppo sessuale maschile. Il test, che potrà essere effettuato tramite saliva, tampone orale o campione di sangue, sarà richiesto una sola volta nella carriera dell’atleta. A spiegare la decisione è stata Kirsty Coventry, presidente del CIO: “Abbiamo adottato una politica di tutela della categoria femminile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Olimpiadi, svolta del CIO: stop atlete transgender nelle gare femminili. Previsti test genetici Articoli correlati Olimpiadi, Coventry (CIO): “No atlete transgender nelle gare per donne a Los Angeles 2028”, tornano i test genetici - VIDEOIl CIO cambia e si allinea a Trump: no alle atlete transgender alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Olimpiadi, Cio su atlete transgender: “Fuori da gare femminili”Le atlete transgender saranno escluse dalle Olimpiadi dopo che il Cio ha concordato una nuova politica di ammissibilità che si allinea con l’ordine... Contenuti e approfondimenti su Olimpiadi svolta del CIO stop atlete... Argomenti discussi: Mangiavo e poi vomitavo tutto: il racconto di Federica Pellegrini e gli anni difficili con il cibo. Olimpiadi, le nuove regole del Cio: stop alle atlete transgender nelle gare per donneIl Comitato Olimpico Internazionale stabilisce il test del gene SRY come unico criterio per l'idoneità: dal 2028 l'accesso alla categoria femminile sarà riservato esclusivamente alle donne biologiche ... corriere.it Le atlete transgender saranno escluse dalle Olimpiadi: le nuove regole del CIO per le gare femminiliLe atlete transgender escluse dalle Olimpiadi dalle nuove regole del CIO per la categoria femminile: svolta storica dai Giochi di Los Angeles 2028 ... fanpage.it